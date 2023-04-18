В Беларуси в первом чтении приняты поправки в закон о СМИ

Нижняя плата парламента РБ приняла в первом чтении поправки в закон о СМИ, которые в том числе расширяют полномочия регулятора (Мининформа РБ) по ограничению доступа к СМИ и интернет-ресурсам.

В проекте предлагается:

- определить особенности функционирования новостных агрегаторов и правовой статус их владельцев;

- расширить перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации средства массовой информации и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору;

- детализировать требования к деятельности владельцев интернет-ресурсов, распространяющих продукцию телевизионных и (или) радиовещательных средств массовой информации;

- ▫️уточнить порядок деятельности иностранных средств массовой информации на территории Республики Беларусь;

- закрепить возможность применения ответных мер в отношении иностранных средств массовой информации, интернет-ресурсов, журналистов иностранных средств массовой информации.

«Законопроект направлен на обеспечение конституционного права граждан на получение полной и достоверной информации, защиты государственных и общественных интересов, национальной безопасности в области массовой информации», - говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Между тем, власти пока не стали дополнять закон запретом на пропаганду ЛГБТ.

несмотря на предложения отдельных депутатов.

"Мы уже предприняли достаточные меры для того, чтобы распространение такой продукции в нашей стране было ограничено. Я думаю, что нужно в комплексе подойти к разработке такого законопроекта и ключевую роль должны сыграть законодатели, стянув к себе различные ведомства: и Минобразования, и Минздрав, и Мининформ, и МВД, чтобы это был комплексный и обширный правовой акт", — прокомментировал соответствующее предложение депутатов министр информации Перцов.