Президент Бразилии предлагает обновить G20 «ради мира в Украине»

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в воскресенье, 16 апреля, предложил создать группу стран, не вовлеченных в российско-украинскую войну, для установления мира.

По словам бразильского президента, ранее на этой неделе он обсуждал этот вопрос с лидером Китая Си Цзиньпином, пишет Reuters.

"Я думаю, нам нужно сесть за стол и сказать: "Хватит, давайте начнем говорить", потому что война никогда не приносила и никогда не принесет никакой пользы человечеству", - сказал да Силва, критиковавший Соединенные Штаты и Европейский Союза из-за их роли в войне.

Президент Бразилии сообщил журналистам, что пытался собрать группу стран по примеру G20, которые "предпочитают говорить о мире, а не о войне". Он упомянул Си Цзиньпина и президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна, с которыми встречался на этой неделе.

Да Силва ранее заявлял, что в эту группу должны войти страны, не "поощряющие" войну, добавив, что страны, поставляющие оружие, нужно убедить прекратить это делать.

Президент Бразилии повторил, что решение о начале войны было "принято двумя странами", возложив, вероятно, часть вины на Украину, и добавил, что закончить ее будет сложнее, так как нужно будет убедить большее количество стран.

"Мы пытаемся сформировать группу стран, не имеющих никакого отношения к войне, чтобы поговорить с Россией и Украиной, а также со США и ЕС, чтобы убедить людей в том, что мир - лучший способ наладить процесс диалога", - сказал лидер Бразилии.