CNN: Украина частично изменила военные планы после утечки

Украина изменила некоторые военные планы из-за предполагаемой утечки американских секретных военных документов, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В опубликованной минувшей ночью статье CNN не приводится подробностей этой информации, но отмечается, что утечка также побудила Пентагон предпринять шаги по сокращению потока особо важных документов, которые в обычное время ежедневно доступны сотням людей в правительстве.

Объединённый комитет начальников штабов, в который входит высшее руководство Министерства обороны и который консультирует президента США, в настоящее время изучает свои списки рассылки, чтобы выяснить, кто получает секретные отчеты, сказал представитель Пентагона.

Многие из распространенных в интернете документов имели пометки, указывающие на то, что они были подготовлены разведывательным подразделением комитета, известным как J2, и, по всей видимости, являются документами для брифингов, передает BBC.

Этой ночью Пентагон заявил, что продолжает проверять подлинность документов и пытается оценить ущерб для национальной безопасности. Союзники США также проводят оценку и пытаются определить, не пострадали ли их собственные источники и методы в результате утечки.

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни США поделятся с нами оценкой ущерба, но мы не можем ждать их оценки. Сейчас мы делаем свою собственную", - сказал CNN чиновник из страны, входящей так называемый альянс Пяти глаз (США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания).