В России разрешат 18-летним служить по контракту

Госдума РФ сразу в трех чтениях приняла поправку, впервые позволяющую поступать на военную службу по контракту 18-летним сразу после окончания средней школы.

Сейчас по закону до этого нужно окончить техникум (оттуда выходят минимум на год-два старше и с профессией) или вуз, либо прослужить по призыву хотя бы первые три месяца (то есть, немного освоиться и понять, что такое армия).

Отменить этот ценз бывший замминистра обороны, а ныне глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов предлагал еще прошлым летом, передает BBC.

"Отличная новость с сегодняшнего Совета Думы для всех матерей и отцов, кто поддержал мою позицию против закона о призыве по контракту выпускников школ. В повестке дня на эту сессию закона нет. И, со слов Председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина, в обозримом будущем не будет", - обещала в конце июня в своем телеграм-канале глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Она объясняла, что "дети со школьной скамьи, которые захотят по контракту заработать деньги сегодня, окажутся просто незащищенными". Но Картаполов обещал вернуться к вопросу, "если потребуется". В итоге поправка была принята практически единогласно.

Власти России хотят привлечь к службе по контракту до 400 тысяч человек, сообщало в конце марта

После того как поправку одобрит Совет Федерации и подпишет Путин, вчерашних школьников, как и любых заключивших контракт солдат, матросов, сержантов и старшин, можно будет отправлять на фронт уже через 4 месяца после начала службы. Расторгнуть контракт до конца войны с Украиной, согласно указу президента, им уже не удастся.