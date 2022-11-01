Последнее обновление: 01.11.2022 14:31

Кремль решил, что указ о конце мобилизации не нужен

Указа Владимира Путина о прекращении мобилизации не будет - потому что он не нужен, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Накануне вечером Путин, отвечая на вопросы журналистов, пообещал: "Я с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять, что она завершена".

"Президент сказал, что он посоветуется с юристами, с правовиками. Сообщаем: указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственного правового управления в администрации президента. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы министерством обороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток и так далее", - сказал Песков.

Независимые юристы и правозащитники предупреждали, что граждане подлежат мобилизации до тех пор, пока действует указ о ней и не издан новый указ о прекращении мобилизации. Путин накануне утверждал, что даже "не задумывался над этим".

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