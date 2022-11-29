В Казахстан с 21 сентября въехали свыше 400 тысяч россиян

С начала объявления частичной мобилизации в России в Казахстан въехали более 400 тысяч россиян, сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

"По тем оперативным данным, которыми мы ежедневно обмениваемся, чуть более 400 тысяч россиян приехали, выехали чуть больше 320 тысяч и около 100 тысяч россиян пока находятся здесь", - сказала Дуйсенова, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что с начала объявления частичной мобилизации в РФ, 21 сентября, по 4 октября в республику въехали более 200 тысяч российских граждан, выехали 147 тысяч.