Последнее обновление: 18.04.2023 08:36

Россия вывела атомные подводные лодки в Тихий океан

Россия в рамках внезапной проверки боевой готовности сил развернула в Тихом океане стратегические и многоцелевые атомные подводные лодки, сообщило Минобороны РФ.

"В ходе внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота (ТОФ), которая проводится по решению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, на указанных позициях в акватории Тихого океана развернуты атомные ракетные подводные крейсера стратегического назначения и многоцелевые атомные подводные лодки", - говорится в сообщении.

Для выхода атомных подлодок из пункта базирования были задействованы морские тральщики, отход подлодок осуществлялся под прикрытием дымовых завес, а безопасность их перехода обеспечивали военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств на скоростных плавсредствах.

Ранее по теме


<Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование