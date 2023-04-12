Последнее обновление: 12.04.2023 11:24

Беларусь окажет гуманитарную помощь Турции и Сирии

Беларусь предоставит гуманитарную помощь Турции и Сирии, следует из постановления Совмина РБ №238 от 10 апреля 2023 года.

В частности, МЧС отправит в Турцию поисково-спасательный отряд в составе 64 человек, пяти поисковых собак, четырех автомобилей в комплектации с оборудованием, техникой и снаряжением для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Кроме того, Турции будут переданы промтовары и лекарства на сумму 855 тыс. рублей.

В свою очередь в Сирию будут отправлены 45 военных медиков, а также переданы продовольствие, лекарства и промтовары на сумму 905 тыс. рублей.



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