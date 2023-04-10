Последнее обновление: 10.04.2023 18:26

Россия пробует ремонт самолетов в Иране

Российский «Аэрофлот» на фоне западных санкций отправил самолет из своего парка на техобслуживание в Иран, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к перевозчику.

В частности, 5 апреля лайнер Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 перелетел в Тегеран, где воздушное судно обслужат технические специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air.

По словам источников РБК, возможность техобслуживания в Иране «Аэрофлот» обсуждал несколько месяцев. Ключевая задача отправки первого A330 на ремонт в Mahan Air — обслуживание стоек шасси самолета. Ранее для этих целей «Аэрофлот» использовал мощности других провайдеров, в частности гонконгской HAECO. Летом 2021 года перевозчик подписал новое долгосрочное соглашение по обслуживанию и капитальному ремонту компонентов самолетов с этой компанией.

Но международные санкции, принятые в ответ военное вторжение России в Украину, затронули в том числе услуги ремонта и поставки запчастей российским перевозчикам.

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