Последнее обновление: 01.10.2022 13:10

Россию впервые в истории выкинули из руководства ICAO

Россию в субботу не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации, авиационного агентства ООН (ICAO).

На собрании организации в Монреале Россия не получила достаточного количества голосов, чтобы избраться в первую группу совета, в которую РФ входила с 1944 года, с момента основания организации.

Россия решила не подаваться на выборы во вторую группу и маловероятно, что она выдвинет свою кандидатуру в третью группу, голосование по которой состоится во вторник. Непереизбрание России – беспрецедентное, такого не случалось с 1944 года.

Управляющий совет ICAO состоит из 36 стран. Он является постоянно действующим органом, а его государства-члены избираются на трехлетний срок.

Ранее по теме


<Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование