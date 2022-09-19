Turkish Airlines отказались обучать российских пилотов

В связи с ужесточением санкций Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), сертифицировавшего все тренажеры FSTD, учебный центр Turkish Airlines вынужден прекратить работу с компаниями из России.

Об этом со ссылкой на уведомление центра, сообщают международные медиа.

Таким образом, любые лица и организации, сотрудничающие с авиакомпаниями из РФ, рискуют попасть под вторичные санкции. Если авиационный учебный центр в Турции продолжит обучать российских пилотов, EASA может отозвать его сертификат. За Turkish Airlines неизбежно последуют и другие учебные центры.

Эксперты говорят, что отказ турецких партнеров от сотрудничества — серьезный удар по системе подготовки и поддержания квалификации пилотов в РФ. Именно в Турции проходили обучение россияне на тех тренажерах, которые после закрытия Европы оказались недоступны. Даже при регулярной практике полетов тренажерная подготовка остается для пилотов обязательной. На самые распространенные типы магистральных самолетов семейства Airbus A320 и Boeing B737 в РФ есть тренажеры. С другими типами лайнеров ситуация более сложная.

«На дальнемагистральный тип, такой как Boeing B777, например, в России нет тренажеров, — утверждает эксперт. — А без обучения даже при наличии годных к полетам самолетов B777 летать на них безопасно не получится. Пилоты потеряют квалификацию и не будут иметь допуска к полету на этих машинах, согласно авиационным правилам РФ. Это относится и к другим типам иностранных самолетов, которые вскоре могут остаться без квалифицированных пилотов. Например, для новейшего самолета Airbus A350, который есть только в «Аэрофлоте», в России тоже нет ни одного тренажера».