Нацбанк Беларуси намерен разрешить физлицам «засекречивать» свои кредитные истории

Нацбанк Беларуси готовит поправки в принятый еще в 2008 года закон о кредитных историях, которые в том числе позволят физическим лицам устанавливать запрет на ознакомление со своими кредитными историями.

Регулятор надеется, что такая поправка позволит защитить кредитополучателя от мошеннических действий и выявления компрометирующих сведений. Без ведома физлица получить такую информацию смогут лишь суды и правоохранительные органы, сообщает пресс-служба регулятора.

Кроме того, планируется значительно расширить объем информации, вносимой в кредитный регистр Нацбанк. Помимо кредитов банков в регистр будут вносится данные о предоставленных физлицу отсрочек и рассрочек торговыми объектами и мобильными операторами, а также сведения о предоставленных финансовыми организациями займах и договорах о переуступке долга.