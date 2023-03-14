Широкая денежная масса Беларуси увеличилась за январь-февраль на 3,21% до 61203,1 млн. руб.

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 марта 2023 года составил 61203,1 млн. руб., сократившись на 0,06% с начала года, сообщается в статотчете Национального банка. В феврале прирост ускорился до 3,21% с -3,17% в январе.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 марта 2023 года 7282,5 млн. руб., увеличившись на 4,5% в феврале. С начала года рост показателя составил 5,64%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила 18442,6 млн. руб., увеличившись на 4,63% за февраль. С начала года агрегат вырос на 0,74%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в феврале выросла на 3,13% и на 1 марта составила 31411,4 млн. руб. С начала года рост показателя составил 0,77%.

В том числе, объем срочных рублевых депозитов составил 1705072 млн. руб., сократившись на 0,31% с начала года (в феврале рост на 1,92%). Переводные депозиты на 1 марта составили 12139,2 млн. руб., сократившись на 1,27% с начала года (в феврале увеличение на 5,83%).

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 марта 2023 года составил 29820,6 млн. руб., сократившись на 0,49% с начала года (в феврале увеличение на 3,21%). Рублевый эквивалент валютных депозитов в феврале вырос на 3,51%, с начала года – сократился на 0,71% и на 1 марта составил 29189,9 млн. руб.

В 2023 году объем широкой денежной массы Беларуси сократился на 0,06% при том, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, рост показателя должен составить 12-16%.