Лукашенко назвал две претензии к «государству Каллаура»

Лукашенко сегодня озвучил претензии к банковской системе и заявил, что не готов терпеть «государство в государстве».

«Основных претензий две. Первая - недостаточная помощь банков в поиске маршрутов платежей, хромает даже консультационная поддержка. Вторая - затянутые сроки рассмотрения кредитных заявок. При этом зачастую банки даже не утруждают себя информированием соискателя о результате», - заявил Лукашенко на совещании в правительстве.

"Я предупреждаю вас, Павел Владимирович (глава Нацбанка Каллаур). У нас банковская система - как будто государство в государстве. Я в который раз об этом говорю. Этого быть не должно", - пригрозил он. - "Где это рационально, внимательно надо пересмотреть процедуру финансирования. Предприятия не могут ждать неделями и месяцами, пока их заявку одобрят или завернут. Банковская система должна генерировать оптимальные по срокам и стоимости ресурсы для удовлетворения спроса на кредиты".

Лукашенко также потребовал создать единый центр содействия предприятиям в прохождении платежей.