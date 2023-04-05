Новая Зеландия расширила санкции против Беларуси

Правительство Новой Зеландии расширило санкции в отношении РФ и Беларуси в связи с военным вторжением РФ в Украину, добавив в санкционные списки еще 27 человек и пять организаций.

В частности, в санкционные списки включены командующий ВВС и силами ПВО Беларуси Андрей Лукьянович, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, первый замкомандующего СКО Росгвардии Алибек Делимханов.

Среди организаций, оказавшихся в новом списке - Росгвардия, Росфинмониторинг, компания РСБ Групп и входящая в состав госкорпорации Росатом АО "ЮМАТЕКС", а также Союз добровольцев Донбасса.