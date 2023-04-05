Администрация президента Литвы подтвердила, что Науседа был членом КПСС

Администрация президента Литвы подтвердила BNS, что Гитанас Науседа в советские годы был принят в коммунистическую партию.

"Президент Гитанас Науседа был принят в КП в мае 1988 года. Документы об этом хранятся в Государственном архиве и находятся в открытом доступе. С началом деятельности "Саюдиса" Науседа не участвовал в деятельности КП", - говорится в ответе группы по связям с общественностью президента на запрос BNS.

Инициативная группа литовского перестроечного движения "Саюдис" была создана 3 июня 1988 года.

Ранее журналист канала Laisves TV Довидас Панцеровас сообщил, что президент был членом КПСС и опубликовал в соцсетях архивные документы о том, что 20 мая 1988 года Науседа подал заявление о вступлении в партию и 27 июня получил партийный билет.

В ходе президентских выборов 2019 года Науседа не указал это обстоятельство в анкете для Главной избирательной комиссии. Его советник по коммуникациям Ридас Ясиулионис в комментарии LRT объяснил это тем, что графа не была обязательной для заполнения.

Предыдущий президент Литвы Даля Грибаускайте также была в Коммунистической партии с 1979 года и вышла из нее в июне 1990 года. В своих кандидатских анкетах она упомянула об этом факте и в 2009, и в 2014 годах.