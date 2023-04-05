Президент Турции призвал реформировать Совет безопасности ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совет безопасности ООН, назвав "неустойчивым" устройство, когда пять государств имеют гораздо большее влияние, чем все остальные.

"Действующий уклад, при котором судьба человечества оказывается в руках пяти государств (постоянных членов Совбеза с правом вето), неустойчив. Нужно безотлагательно реформировать СБ ООН, с всеобъемлющим и инклюзивным пониманием", - сказал президент Турции на ужине с иностранными послами и дипломатами, передает Anadolu.

Эрдоган сказал также, что верит в возможность "справедливого мира" между Россией и Украиной, который "дал бы возможность обеим сторонам достойно выйти из ситуации и позволил бы нашему региону выйти из водоворота, в котором он оказался".

В состав Совбеза входят пять постоянных членов ООН, включая Россию, Великобританию, Францию, США и Китай, которые имеют право вето, а также 10 стран-членов на ротационной основе.