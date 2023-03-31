Минобороны РБ проводит сбор территориальных войск в Гродненской области

Минобороны Беларуси проводит сбор территориальных войск в приграничной с Польшей и Литвой Гродненской области, сообщила пресс-служба ведомства.

"В соответствии с планом подготовки территориальных войск Гродненской области в Новогрудском и Кореличском районах проводится сбор с органами управления территориальной обороны и воинскими частями территориальных войск", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что на Гожском полигоне проходит полевой выход 350-й группы артиллерии 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

По данным Минобороны, проведены контрольные занятия с артиллерийскими и отдельной минометной батареями, а также тактические учения с боевой стрельбой с гаубичными самоходно-артиллерийскими дивизионами 2С1 и 2С3.

«Контрольное занятие с боевой стрельбой выполнили военнослужащие реактивной артиллерийской батареи реактивного артиллерийского дивизиона БМ-21 «Град», гаубичных самоходно-артиллерийских дивизионов 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация»», - отметили в ведомстве.