Последнее обновление: 30.03.2023 18:55

Журналиста The Wall Street Journal арестовали по решению суда Москвы

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича взяли под стражу по решению Лефортовского суда Москвы.

Как пишут российские СМИ, его арестовали на 29 суток "по делу о шпионаже", а дело маркировали грифом "совершенно секретно". Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Журналиста уже отправили в СИЗО.

Кроме того, появилось видео из Лефортовского суда, где адвоката задержанного не пускают к подзащитному.

Редакция издания требует от РФ его освобождения.

Ранее ФСБ требовало арестовать американского журналиста, задержанного в Екатеринбурге.



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