Психотерапевту из райцентра пришлось уволиться из-за карты поляка

Психотерапевту из райцентра пришлось уволиться из-за имеющейся у него карты поляка.

По словам врача, в феврале к нему на работу пришел сотрудник КГБ, который начал проверять переписки в телефоне, расспрашивать про карту поляка (мужчина не знает, откуда про нее стало известно силовикам) и отношение к «спецоперации». В процессе беседы выяснилось, что мать психотерапевта живет в Польше, а сам он негативно относится к войне.

Тогда ему предложили отказаться от карты, ведь «психиатр с такими мыслями на подкорке не очень полезен государству». Врач не согласился и его вынудили написать заявление на увольнение по соглашению сторон. В итоге в начале марта мужчина уволился и уехал из Беларуси, пишут медиа.