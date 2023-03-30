Число суверенных дефолтов достигло рекорда - Fitch

С 2020 года зафиксировано 14 случаев дефолтов в девяти странах, в то время как в период с 2000 по 2019 гг. произошло 19 дефолтов в тринадцати государствах, сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

В настоящее время пять стран, имеющих рейтинг Fitch, находятся в состоянии дефолта - Беларусь, Ливан, Гана, Шри-Ланка и Замбия. Это рекордный показатель, отмечается в сообщении агентства.

Кроме того, восемь гособлигаций имеют рейтинги "ССС+" или ниже. Средний показатель дефолтов в этой категории рейтингов с 1995 года по 2021 год составляет почти 41%.

"Среднее отношение госдолга к ВВП государств с рейтингом Fitch неуклонно росло с 31% в 2008 году до 48% до начала пандемии COVID-19, чему способствовал легкий доступ развивающихся стран к рынку евробондов и привлечение средств у Китая", - говорится в сообщении.

При этом данные государства были плохо приспособлены к тому, чтобы справиться с серьезными потрясениями, вызванными пандемией, и влиянием конфликта в Украине на стоимость продуктов питания и энергоносители, глобальную инфляцию и последующее резкое ужесточение денежно-кредитной политики, отмечают аналитики агентства.