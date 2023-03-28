Население Беларуси за 3 года сократилось на 200 тыс.

Население Беларуси в 2022 году сократилось примерно на 55 тыс. человек и на 1 января 2023 года в стране проживали 9 200 617 человек, сообщил Белстат.

В 202 году население страны сократилось на 60,6 тыс., в 2021 - на 94 тыс. Таким образом, за 3 года Беларусь потеряла 200 тыс. жителей.

На начало года в городах страны проживали 7,212 млн человек, в деревнях - 1,988 млн человек. Население Минска в 2022 году сократилось до 1995471 человека.

Впервые за все время независимости Беларуси население Гродненской и Могилевской областей упало ниже отметки в 1 млн человек.

ПО данным ведомства, население Брестской области составляет 1315405 человек, Витебской - 1091948 человек, Гомельской - 1347469 человек, Гродненской - 998600 человек, Минской - 1462021 человек, Могилевской - 989702 человека.