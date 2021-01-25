Последнее обновление: 25.01.2021 13:41

Белорусский режим упорядочит обращения граждан

Массовая подача гражданами обращений в ЦИК РБ по поводу нерегистрации Виктора Бабарико кандидатом в президенты Беларуси, а также многочисленные петиции на «неофициальных» ресурсах в интернете стали поводом для внесения поправок в законодательство, регулирующее обращения граждан и юрлиц.

Поправки в соответствующий закон планируется в ноябре представить на рассмотрение парламенту, сообщает tut.by.

«Такие ресурсы не ставят своей целью идентифицировать лицо, которое подписывает петицию, что может привести к злоупотреблениям, например „накрутке“ подписей в целях создания видимости важности той или иной проблемы. Ряд иных проблем, таких как отсутствие фильтрации неуместных сообщений, необеспечение защиты персональных данных, отсутствие правового регулирования порядка рассмотрения органами власти петиций, получивших значительную поддержку, препятствует эффективной реализации гражданами права на обращение», — отмечается в обосновании к поправкам.

«В рамках законопроекта предполагается урегулировать порядок работы с письменными обращениями, носящими массовый характер. В настоящее время такой порядок установлен только в отношении электронных обращений. Вместе с тем, как показала практика, возможно направление массовых обращений и в письменном виде, что может приводить к нарушению нормального функционирования организаций», - говорится в обосновании.

Власти также хотят ввести и другие изменения в законодательство по обращениям граждан и юрлиц «с учетом практики применения», но детали не раскрываются.

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