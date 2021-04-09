Население Беларуси за 2020 год сократилось на 60 тысяч человек

На начало 2021 года в Беларуси проживало 9 349 645 человек, что на 60 614 человек меньше, чем на начало 2020 года.

Тогда в стране было 9 410 259 человек, сообщает tut.by со ссылкой на Белстат.

В начале 2020 года по сравнению с 2019-м численность населения страны сократилась на 18 998 человек. На начало 2019 года в Беларуси жили 9 429 257 человек, а на начало 2020-го — 9 410 259. За 2020-й год население уменьшилось на 60 614 человек. На начало 2021 года у нас проживало 9 349 645 человек. То есть за последний год по сравнению с предыдущим скорость сокращения численности населения увеличилась в три раза.

В Минске количество жителей на начало 2021 года по сравнению с началом 2020 года сократилось на 10 347 человек (2 009 786 минчан по сравнению с 2 020 133 в начале 2020 года).

В Брестской области население за год сократилось на 9196 человек, в Витебской — на 13 261, в Гомельской — на 11 538 человек, в Гродненской — на 7704 человека, в Могилевской — на 8667 человек. В Минской области население увеличилось на 99 человек.

Городское население в стране уменьшилось на 23 585 человек, а сельское — на 37 029 человек.

За счет чего произошло такое сокращение населения, точно неизвестно, так как данные по смертности Белстат еще не публиковал. Но можно предположить, что на сокращение населения повлияли три момента: рост смертности, падение рождаемости и дополнительный миграционный отток. Также нужно учитывать, что в прошлом году началась и пандемия COVID-19.