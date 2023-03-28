МОК выступил против участия россиян и белорусов в командных видах спорта

Российские и белорусские спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом и только в индивидуальных турнирах.

Участие спортсменов из этих стран в командных видах спорта не рассматривается, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

"Сегодня исполнительный комитет МОК выпускает международным федерациям и организаторам международных спортивных соревнований следующие рекомендации: во-первых, атлеты с российскими или белорусскими паспортами должны выступать только в качестве индивидуальных спортсменов. Во-вторых, команды спортсменов с российскими или белорусскими паспортами не могут рассматриваться", - заявил Бах во время пресс-конференции, передает Интерфакс.

Вместе с тем, МОК пока так и не определился по вопросу участия белорусских и российских спортсменов в Олимпиаде-2024 и рассмотрит этот вопрос позже.

"МОК оставляет за собой право вернуться к вопросу их участия в Олимпиаде 2024 года, когда это будет возможно", - сказал Бах.

Глава МОК отметил, что санкции, наложенные ранее, остаются в силе. Под запретом остаются российские и белорусские флаги и гимны, чиновникам из этих стран запрещено присутствовать на международных соревнованиях. Также остается в силе запрет на проведение международных турниров в России и Беларуси.