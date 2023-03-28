Япония допускает усиление санкций против Беларуси из-за тактического ядерного оружия

Япония допускает усиление санкций против Беларуси в ответ на решение России разместить свое тактическое ядерное оружие в Беларуси.

"Что касается санкций в отношении Беларуси, то на фоне ситуации вокруг Украины мы ввели индивидуальные санкции в отношении Александра Лукашенко и других официальных лиц, а также ограничили импорт и экспорт. Мы намерены и дальше реагировать надлежащим образом в сотрудничестве с международным сообществом, в первую очередь с G7", - заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

27 марта генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно также заявил, что Япония, как страна, подвергшаяся атомной бомбардировке США, считает неприемлемым и осуждает решение России разместить свое тактическое ядерное оружие в Беларуси.