Посольство Зимбабве в Беларуси официально запустили в работу

В Беларуси начинает официальную работу посольство Зимбабве. Об этом министр иностранных дел Сергей Алейник заявил журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредериком Шавой.

"Очевидно, что достигнутые ... прорывные договоренности позволят вывести наше сотрудничество на качественно новый уровень. Одной из таких договоренностей было открытие посольства Республики Зимбабве в Республике Беларусь. Все формальности завершены, и сегодня мы можем официально объявить о начале его работы", - заявил Алейник, которого цитирует пресс-служба МИД.