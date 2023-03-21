Лукашенко упомянул о деле Зельцера

Лукашенко, рассказывая об операции КГБ по «нейтрализации» иностранного террориста в Гродно, упомянул о деле Зельцера.

«На днях в Гродно был нейтрализован заброшенный к нам иностранный террорист. Спецслужбы сработали блестяще. Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан, должностных лиц государственных органов», - сообщил Лукашенко на совещании.

«За что молодцы наши ребята: при такой острой ситуации, когда шло сражение в ограниченном пространстве и когда со стороны террористов применялись гранаты и стрелковое оружие (автоматическое), не погиб ни один военнослужащий группы "А", которые осуществляли захват этого деятеля. Значит, выводы сделаны после последней трагедии, которая случилась в Минске. Хорошая операция, хорошая работа», - похвалил Лукашенко.

"То, что изъяли целый арсенал оружия, взрывчатки, предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан и должностных лиц... Они все задокументированы пожелания его и планы. Как обычно, надо проинформировать общественность о результатах этой операции и сорванных планах наших врагов. Люди должны это знать. И вы, руководители силовых ведомств, как никто понимаете, что это нам очередной сигнал. Нам необходимо быть готовым к любым событиям ", - добавил он.