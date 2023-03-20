Последнее обновление: 20.03.2023 16:43

Белорусский пограничник совершил суицид на границе с Польшей

Призванный в октябре 2022 года на службу в пограничные войска военнослужащий 2003 года рождения совершил суицид на границе с Польшей.

"Днем 20 марта в деревне Оберовщина Каменецкого района в помещении отделения пограничного контроля "Высоко-Литовск" обнаружен труп военнослужащего с признаками суицида. На месте обнаружения тела работает следственно-оперативная группа. Причины случившегося устанавливаются", - говорится в сообщении Госпогранкомитета РБ.

Ведомство уточнило, что рядовой 2003 года рождения был призван на службу в Брестскую пограничную группу в октябре 2022 года.

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