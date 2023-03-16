Число погибших от наводнений в Турции возросло до 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли и пятеро пропали без вести после наводнений, вызванных сильными дождями, которые вызвали хаос в двух юго-восточных провинциях Турции, уже разрушенных землетрясениями в прошлом месяце, сообщает Daily Sabah.

Двое граждан погибли в городе Тут на юго-востоке провинции Адияман, где вода снесла контейнерный дом, в котором жила группа людей, переживших землетрясение, сообщил губернатор Нуман Хатипоглу. В соседней провинции Шанлиурфа в результате наводнения погибло еще четыре человека, сообщил губернатор Салих Айхан.

Позже в течение дня количество погибших в Шанлиурфе возросло до 11 человек.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу, осматривая районы, пострадавшие от наводнения в Адиямани, сказал: "Четыре гражданина попали в паводковые воды, один из них - 1,5-летний ребенок. К сожалению, один человек умер".

Паводковая вода также вызвала перебои в движении транспорта на центральном бульваре Ататюрка и других улицах и проспектах в Адиямани.

Сильный дождь также затопил отделение интенсивной терапии в Учебно-исследовательской больнице им. Шанлиурфа Эйюбие, а пациентов, по сообщениям, перевели в другую больницу. Кроме того, по меньшей мере шесть человек застряли из-за наводнения возле перекрестка Abide Köprülü в Шанлиурфе. Два человека, вероятно, пожарные, были вытащены из воды у перекрестка и доставлены в больницу машиной скорой помощи.

Государственная метеорологическая служба Турции (TSMS) опубликовала прогноз погоды на 14-20 марта, объявив оранжевый уровень опасности для юго-восточного региона, который недавно пострадал от двух мощных землетрясений. Провинции Адияман, Диярбакыр, Элазиг, Малатья, Кахраманмараш, Мардин, Сивас, Шанлиурфа и Килис были среди территорий, обозначенных оранжевым цветом из-за возможного сильного ливня.

В то же время сильный ветер и обледенение в Шанлиурфе и Адиямани вызвали незначительные перебои в авиасообщении. Например, по информации агентства Anadolu, рейс AnadoluJet из Анкары в Адияман не смог приземлиться в аэропорту Адиямана из-за сильного ветра, и самолет, покружив некоторое время в воздухе, вернулся в аэропорт Анкары Эсенбога. Аналогично, пассажирский самолет AnadoluJet Анкара-Шанлиурфа приземлился в аэропорту Газиантеп, а самолет Turkish Airlines, следовавший по маршруту Стамбул-Шанлиурфа, приземлился в аэропорту Диярбакыр.

Во время своего выступления Сойлу предостерег граждан держаться подальше от районов, где вода выходит из берегов, отметив, что каждый должен прислушиваться к предупреждениям, выданным властями в соответствующих местах.

В результате землетрясений в начале февраля, которые затронули Турцию и Сирию, погибли более 52 тысяч человек.