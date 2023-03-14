Пекин разгневан решением США продать атомные подлодки Австралии

Китай резко отреагировал на решение тихоокеанского военного альянса AUKUS о продаже Австралии трех подводных лодок, заявив, что таким образом страны-члены альянса - США, Британия и Австралия - встают на ошибочный и опасный путь.

Накануне лидеры трех стран подписали совместное заявление, в котором говорится, что США построят для Австралии, ощущающей растущую угрозу со стороны Китая, не менее трех атомных подлодок, передает BBC.

"Последнее совместное заявление США, Великобритании и Австралии демонстрирует, что три страны ради собственных геополитических интересов полностью игнорируют озабоченность международного сообщества и все дальше и дальше идут по пути ошибок и угрозы", - заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

В рамках соглашения AUKUS, которое оценивается в миллиарды долларов, в начале 2030-х годов Австралия получит три подводные лодки класса Virginia. Они не будут снабжены ядерным оружием, но будут иметь атомную силовую установку, обеспечивающую большую бесшумность.

При необходимости количество подлодок может быть увеличено до пяти, говорится в соглашении, подписание которого прошло в понедельник на главной базе Тихоокеанского флота США в Сан-Диего.

Кроме того, с 2027 года Великобритания и США начнут на ротационной основе размещать в Западной Австралии свои подлодки - до четырех американских и одной британской.

Это, по мнению AUKUS, необходимо в рамках сдерживания Китая, риторика и действия которого вызывают все большую озабоченность австралийских властей.

Агрессивная политика Пекина в отношении Тайваня, партнерство с Россией, развязавшей кровопролитную войну в Европе, и недавнее соглашение Китая с авторитарным правительством Соломоновых островов о сотрудничестве в сфере безопасности - все это тревожит Австралию, соседствующую с Китаем в Тихоокеанском регионе.

Представительство Китая в ООН опубликовало заявление, в котором обвиняет три страны AUKUS в подогревании гонки вооружений и называет соглашение о подлодках классическим примером двойных стандартов.

В ответ министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что реакция Китая не основывается на фактах.

Президент США Джо Байден также подчеркнул, что обещанные Австралии субмарины не несут ядерные боезаряды.

Он заявил, что рассчитывает в ближайшее время пообщаться с лидером КНР Си Цзиньпином, который недавно обеспечил себе третий срок на этом посту, но подробностей о предполагаемых переговоров Вашингтон не представил.

Отношения Китая и США в настоящий момент находятся на низшей точке за несколько десятилетий. Это связано со многими геополитическими вопросами, главные из которых - статус Тайваня (Китай считает остров своей территорией) и возможная поддержка Китаем России в ее войне против Украины.