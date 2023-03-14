Белорусские медиа сообщили о задержании помощника Мясниковича Дмитрия Шедко

Белорусские медиа сообщают о задержании Дмитрия Шедко, помощника Михаила Мясниковича, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Как сообщается, Шедко был задержан в Москве. Ранее появилась информация о том, что Шедко три дня не выходит на связь.

Медиа также пишут, что Дмитрий Шедко принимал участие в мероприятиях «ролевиков» и якобы лично был знаком с некоторыми из задержанных по делу о диверсии в Мачулищах.

До мая 2019 года Дмитрий Шедко занимал должность замминистра связи и информатизации Беларуси.