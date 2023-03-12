В Греции состоялись многотысячные протесты из-за железнодорожной катастрофы

В Греции в воскресенье прошли очередные демонстрации в связи со смертельной железнодорожной катастрофой 28 февраля в Темпе, которая унесла жизни 57 человек, сообщает Kathimerini.

В центре Афин, по данным греческой полиции, протестовали более 20 000 человек. Демонстранты прошли шествием по центральным улицам, чтобы собраться перед зданием парламента. Основным требованием демонстрантов было не скрывать трагедию в Темпе, привлечь виновных к ответственности и принять необходимые меры безопасности.

"Мы не оставим это просто так. Это преступление не должно иметь срока давности, мы не позволим, чтобы о нем забыли. Мы все станем голосом наших погибших", - заявил генсек Центрального комитета Коммунистической партии Греции Димитрис Куцубас.

Кроме Афин, демонстрации состоялись в Салониках, Ларисе и Ханье. В Салониках участие в протестах приняли члены профсоюзов, студенты, члены клубов, женские организации, члены внепарламентских левых сил.

В Ларисе митинг был организован Центром труда Ларисы с участием нескольких коллективов и школьников. На митинге выкрикивали антиправительственные лозунги, а также выдвигали требования против приватизации.