Сейм Литвы призвал не допускать спортсменов РФ и Беларуси к Олимпийским играм

Литовский парламент в пятницу единогласно принял резолюцию, в которой призывает не допустить российских и белорусских спортсменов и чиновников к участию в Олимпийских играх и других международных соревнованиях.

В документе отмечается олимпийский принцип, согласно которому "спорт должен служить гармоничному развитию человечества, с целью содействия развитию мирного общества, которое стремится к сохранению человеческого достоинства".

Исходя из этого, литовские парламентарии призывают все парламенты мира "выразить свое четкое и решительное несогласие" с любыми предложениями разрешить российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в Олимпийских играх или других международных соревнованиях, в том числе и под нейтральным флагом.

"Сейм убежден, что победы российских или белорусских спортсменов, даже под нейтральным флагом, будут использоваться преступными режимами, которые возглавляют их страны, для пропаганды войны и ненависти, а также как "доказательство" того, что реальных санкций не существует и что международная ситуация якобы возвращается к нормальному состоянию", - говорится в резолюции.

Условием возобновления участия представителей РФ и Беларуси в международных спортивных соревнованиях там называют прекращение российской военной агрессии против Украины, отвод российских войск и ответственность за преступления агрессии и военные преступления, а также возмещение в полном объеме ущерба, нанесенного Украине.

В феврале правительства почти 30 стран, включая хозяйку Олимпиады-2024 Францию, призвали Международный олимпийский комитет отстранить россиян и белорусов от участия в играх в Париже из-за проблем с четкостью "нейтралитета" спортсменов.

В число подписавших письмо входят: Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Исландия, Ирландия, Южная Корея, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Румыния, Словакия, Словения и Швеция.