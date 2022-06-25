В Тбилиси прошел антиправительственный митинг, к участникам обратились Зеленский и Арахамия

В центре грузинской столицы Тбилиси перед зданием парламента в пятницу началась акция протеста, участники которой потребовали от властей выполнения требований ЕС для получения страной статуса кандидата на членство.

Организатором акции выступило общественное движение "Сирцхвилиа" (в переводе с грузинского – "позор"). В его заявлении отмечается: "Какие бы обещания ни давало правительство, мы не верим, что оно будет верно своему слову, ведь годами оно лишь доказывало свою верность олигарху".

"Сирцхвилиа" отмечает, что нынешний протест является продолжением прошедшего на прошлой неделе митинга "Домой, в Европу" в поддержку евроинтеграции.

Участники акции требовали выполнения соглашения, заключенного между грузинскими властями и оппозицией при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля, а ответственность за проведение реформ должен взять на себя грузинский народ.

Во исполнение этих требований митингующие дали властям неделю, за которой последуют бессрочные протесты.

К собравшимся обратились президент Украины Владимир Зеленский и народный депутат Украины Давид Арахамия, которого премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинял в блокировке кандидатского статуса для страны.

Украинский президент заявил, что верит в европейское будущее Грузии, и пообещал, что Украина поможет грузинскому народу на этом пути. А по словам Арахамии, и украинский, и грузинский народы всегда боролись за свое место в единой Европейской семье, но сегодня у грузин забирают возможность воссоединиться с Европой. Он также призвал народ Грузии оценить действия нынешнего правительства "Грузинской мечты".