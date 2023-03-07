Власти РБ таки подтвердили инцидент в Мачулищах

Лукашенко сегодня на церемонии вручения госнаград подтвердил таки произошедшее в Мачулищах.

Он "рассказал о задержании в Беларуси «террориста украинских спецслужб и его пособников», которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме «Мачулищи»", - сообщает его пресс-служба, обещая скоро подробности.

"Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов", - поведал Лукашенко.

"Не буду в деталях говорить, как передавались орудия преступления, эти беспилотники. Избрали маленький беспилотник. Потому что, если бы они использовали большой, то системы нашего слежения, конечно, его бы отследили. В Украине были задействованы эти два беспилотника, обучен этот человек и другие, которые ему помогали. Об этом мы расскажем вам потом", - пообещал он.