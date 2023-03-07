Власти Беларуси продолжают клеймить «экстремизмом» соцсети медиа

КГБ Беларуси решением от 28 февраля 2023 года признал экстремистским формированием издание «Брестская газета».

В свою очередь, МВД РБ объявило экстремистскими материалами социальные сети «Чая за малинавым варэннем» («Вконтакте», страниц в Твиттере, «Одноклассников», сообщества в Facebook, чата в Telegram).

Также экстремистским признан и сам логотип «Чай з малинавым варэннем» — изображение серой кружки на зеленом круге, в центре которой имеется изображение малины белого цвета.

Экстремистскими также объявлены страницы Сергея Байгота в социальных сетях и группа «Молодечно: Рагозы, Мойсичи, Хожево.»