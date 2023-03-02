Литва может полностью отказаться от ж/д грузов из РФ и Беларуси

Государственное предприятие "Леутувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") намерено полностью отказаться от перевозки грузов из России и Беларуси, сообщил гендиректор компании Эгидиюс Лазаускас.

"Мы не хотим работать с клиентами риска и зарабатывать деньги любой ценой, - сказал он. - Максимальное отстранение от этих рынков является одним из наших главных приоритетов".

По словам Лазаускаса, предпосылкой для полного отказа от российских и белорусских грузов может стать невозможность действенного контроля за перевозкой товаров, включенных в санкционные списки, сообщает ТАСС.

"Если мы увидим, что не можем обеспечить действенный контроль, проще совсем перекрыть этот поток", - заключил гендиректор.

Заявление последовало на фоне сообщений о конфискации в Литве карбамидных удобрений стоимостью €2 млн, произведенных на предприятии "Гродно Азот", в отношении которого действуют санкции. В транспортных накладных указывался другой производитель, и СМИ обвиняют "Леутувос гележинкеляй" в халатности.