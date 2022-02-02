Беларусь вводит запрет на транзит отгружаемых Литвой нефтепродуктов, удобрений

Беларусь вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров, заявил сегодня пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз.

Как сообщалось, Литва прекратила транзит белорусских калийных удобрений с 1 февраля 2022 года из-за введенных против санкций США и ЕС в отношении белорусской калийной отрасли.

"Беларусь не может игнорировать данную гибридную атаку и вынуждена, как предупреждалось заранее, пойти на ответные меры. Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях Литовских железных дорог. По территории Республики Беларусь таких грузов перевозится около 1,5-1,6 млн т на сумму более $1 млрд ежегодно", - заявил пресс-секретарь МИД.

Он уточнил, что соответствующее конвенционное запрещение по инициативе белорусской стороны будет объявлено дирекцией Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ и вступит в силу 7 февраля 2022 года.

Глаз также заявил, что транзитная инфраструктура пойдет в утиль из-за убытков и штрафов.

"Прямые убытки Клайпедского порта, Литовских железных дорог и иных участников литовской цепочки поставок будут еще долго подсчитывать, но уже сейчас ясно, что они исчисляются сотнями миллионов евро. Многомиллионные потери ожидаются по судебным искам, которые уже предъявлены Литве, и штрафным санкциям. Беларусь оставляет за собой право на дальнейшие действия экономического характера, в том числе совместно со своими партнерами, в результате чего транзитная инфраструктура Литвы может пойти в утиль", - утверждает пресс-секретарь МИД.

Он посоветовал коллективу Литовских железных дорог «все жалобы» «адресовать политической элите, удерживающей сегодня власть в Литве».