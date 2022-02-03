Последнее обновление: 03.02.2022 15:04

Власти Литвы помогут каждому предприятию в связи с запретом ж/д транзита через Беларусь

Запрет белорусских властей на транзит литовских нефтепродуктов и удобрений через Беларусь не окажет серьезного воздействия на экономику Литвы, заявила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.

"Ситуация находится под контролем. Считаю, что значительного воздействия на экономику [Литвы] белорусский запрет иметь не будет", - сказала Скайсте в эфире радиостанции Ziniu radijas.

По словам главы ведомства, для минимизации этих потерь выстраиваются альтернативные маршруты, передает ТАСС.

"Вне транзита через Беларусь возможны иные логистические цепочки", - отметила она.

Как сообщалась, польская компания Orlen уже начала поставки нефтепродуктов из Литвы в Украину через Польшу, а не Беларусь. Представитель компании заявил, что такой маршрут не длиннее, а пока более не удобен из-за двойной смены подвижного состава.

Глава Минфина Литвы также сообщила, что предприятиям, которых из-за запрета транзита ожидают дополнительные проблемы, будет оказан помощь.

"Работаем с каждым конкретным предприятием, чтобы помочь им решить проблемы, а также разрабатываем механизм финансовой поддержки", - сказала Скайсте.

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