Парламент Финляндии дал "зеленый свет" для вступления в НАТО

Парламент Финляндии абсолютным большинством поддержал законопроект о членстве Финляндии в НАТО. Об этом сообщает HS.

Сразу после открытия заседания в среду 28 февраля проект вынесли на голосование. Его поддержали 184 голосами, один депутат "воздержался" и семь отсутствовали.

Во время дебатов во вторник лишь единичные депутаты призвали отказаться от вступления, аргументируя это своей позицией по ядерному оружию. Министр иностранных дел Пекка Хаависто ответил на это, что проект никак не меняет законодательство и позицию Финляндии по ядерному оружию. Министр обороны Антти Кайкконен заверил, что сейчас речь не идет о том, чтобы после вступления размещать в Финляндии ядерное оружие, и никто не подталкивает Финляндию к этому. "Для нас членство в НАТО - это решение для защиты страны", - подчеркнул он.

Прошлой весной решение о подаче заявки на вступление в НАТО поддержали 188 депутатов.

Сегодняшнее голосование является финальной точкой во внутренних процедурах, которые должна была осуществить Финляндия для вступления. Таким образом, дальнейшие темпы будут зависеть от последних двух стран, которые еще не ратифицировали заявку - Венгрии и Турции.

В венгерском парламенте дебаты должны стартовать сегодня, 1 марта.

Переговоры с Турцией должны возобновиться 9 марта.