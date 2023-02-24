В Германии предлагают сделать экспорт санкционных товаров в РФ уголовно наказуемым.

Как сообщил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, значительное количество товаров из Германии и стран ЕС завозят в Россию через третьи страны в обход санкций и бороться с теневым экспортом нужно как на национальном, так и на общеевропейском уровнях.

Он представил следующее предложение и будет настаивать на его включении в пакет санкций: прописывание в экспортных декларациях положения о конечном использовании товаров с указанием, что они не будут экспортироваться в РФ.

При этом правила будут действовать для всех товаров, имеющих значение для российской военной машины, а их нарушение будет уголовно наказуемо.