Украина денонсировала последнее соглашение с Россией по Азовскому морю

Украина прекратила действие договора с Россией о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

а это решение проголосовали в пятницу 303 депутата Верховной Рады, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Соглашение было подписано 24 декабря 2003 года в Керчи и ратифицировано парламентом 20 апреля 2004 года.

По соглашению Азовское море и Керченский пролив считались внутренними водами двух стран, договор гарантировал свободу судоходства их торговым судам и военным кораблям. Однако Россия в одностороннем порядке нарушила нормы и принципы договора, совершив вооруженную агрессию против Украины и незаконную аннексию части ее территории.

После денонсации договора Украина сможет определить ширину своего территориального моря в Азовском море и Керченском проливе согласно предписаниям Конвенции ООН по морскому праву.

Верховная Рада также проголосовала за выход Украины из соглашения по созданию Черноморской группы военно-морского сотрудничества (BlackSeaForce) от 2 апреля 2001 года.

Это решение объясняется тем, что соглашение не отвечает современным реалиям отношений Украины и РФ и содержит потенциальную угрозу национальной безопасности Украины в связи с общим членством с Россией в одном и том же военно-морском соединении.

Использование акватории Азовского моря ранее регламентировалось двумя договорами между странами: соглашением о так называемом квотировании отлова рыбы с 1993 года и договором между Украиной и РФ о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.