Южная Корея вводит санкции против КНДР в ответ на запуск ракет

Южная Корея ввела дополнительные санкции против КНДР в ответ на очередной запуск северокорейских ракет.

Как сообщает южнокорейский МИД, правительство вводит санкции в отношении четырех физических лиц и пяти учреждений, причастных к секретным программам по разработке ядерного оружия и ракет, а также помогающих Пхеньяну уклоняться от санкций, передает Интерфакс.

В "черный" список попали бывший советник по экономическим и коммерческим вопросам посольства Северной Кореи в Монголии Ли Сон Ын и Владлен Амченцев, который якобы помогал КНДР незаконно покупать нефть.

Среди организаций, столкнувшихся с санкциями, судоходная компания Songwon Shipping & Management, компании Korea Daizin Trading Corp. и Transatlantic Partners.

10 февраля администрация президента Южной Кореи Юн Сок Еля ввела санкции в отношении Севера из-за кражи криптовалюты и кибератак.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что зафиксировал в понедельник запуск двух ракет малой дальности из района Сукчхон в провинции Пхенан-Намдо между 7:00 и 7:11 (1:00 и 1:11 по мск).

Южнокорейские военные уточнили, что ракеты пролетели около 390 км и 340 км соответственно.

По данным японского Минобороны, первая из выпущенных ракет пролетела на высоте 100 км, дальность полета составила около 400 км. Высота полета второй ракеты равнялась 50 км, дальность - порядка 350 км.

В свою очередь, Северная Корея заявила, что ее военные провели огневые учения с использованием реактивных систем залпового огня.

Нынешний запуск ракет произошел всего через два дня после того, как Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету, а Южная Корея и США ответили проведением совместных воздушных учений с участием бомбардировщиков B-1B.