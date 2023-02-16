Оспа обезьян остается чрезвычайной ситуацией в мире

Вспышка оспы обезьян в мире остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Об этом заявила в среду Всемирная организация здравоохранения/

"Комитет (по чрезвычайным ситуациям) рекомендовал сохранить чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC), при этом приступив к рассмотрению планов по интеграции профилактики оспы, обеспечения готовности и реагирования в национальные программы эпиднадзора и контроля, включая те, что касаются ВИЧ и других инфекции, передающиеся половым путем", - указали в ВОЗ.

Комитет по чрезвычайным ситуациям признал прогресс, достигнутый в глобальных ответных мерах на вспышку оспы в нескольких странах, и дальнейшее снижение числа зарегистрированных случаев со времени последнего совещания. Комитет отметил, что в нескольких странах по-прежнему наблюдается устойчивая заболеваемость. Комитет также считает, что вероятно занижение сведений о выявленных и подтвержденных случаях заболевания в других регионах.

В частности, Европейский регион ВОЗ сообщил, что по состоянию на 3 февраля в 43 странах и территориях не было выявлено ни одного нового случая за последние три месяца. В то время как 18 стран и территорий продолжают сообщать о недавней локальной передаче вируса от человека к человеку, число случаев значительно сократилось.

В Американском регионе сообщалось о стабильном количестве случаев за последние шесть недель: 200–250 случаев в неделю, при этом 4% случаев приходится на женщин. Кроме того, хотя поставки вакцины ограничены, семь стран начали вакцинацию.

При этом указано, что сохраняются опасения относительно текущей передачи в некоторых регионах, таких как Центральная Америка, передает УНН.

Комитет выразил обеспокоенность по поводу возможного повторения случаев заболевания в некоторых регионах как из-за потенциальных сезонных различий в частоте случаев заражения, так и, в частности, в контексте возобновления социальных мероприятий ЛГБТК и других массовых мероприятий в ближайшие месяцы.

Также указано, что после серии консультаций с мировыми экспертами ВОЗ рекомендует новый предпочтительный термин "mpox" в качестве синонима "monkeypox" (обезьяньей оспы). Оба названия будут использоваться одновременно в течение одного года, пока термин "monkeypox" будет постепенно упраздняться.