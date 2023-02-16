Лукашенко вписал себя третьим участником «невозможной» встречи Путина и Байдена в Минске

Лукашенко сам себя записал третьим участником воображаемой им встречи Путина и Байдена в Минске, главной темой которой станет прекращение войны в Украине и новый миропорядок на глобусе Беларуси.

"А зачем Байден едет в Польшу? Зачем именно в Польшу? Но мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание, вы ему передайте там по своим каналам, мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине", - так ответил Лукашенко на вопрос «Зачем он летит в Москву».

«И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем: два "агрессора" и "миролюбивый" президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну, из Польши сюда рядом, я самолет пришлю, если что, "Боинг", примем его. У нас море международных аэропортов. Его борт номер один здесь приземлится. Когда-то Клинтон прилетал на подобном самолете. И вот здесь, в вашем присутствии мы втроем, я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедет, сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь".

"Нет, он сюда не поедет. А ради прекращения войны, ради того, чтобы не гибли люди, стоило бы. Он останется в Польше, потому что Польша - гиена Европы, и она сегодня прежде всего играет самую активную роль по эскалации войны в Украине. Она больше всего кричит, больше, чем американцы. Так что я приглашаю вас и вашего президента в Минск. Обеспечим полную безопасность, комфорт. И, главное, он отсюда улетит удовлетворенным. Вот посмотрим, как он прилетит"…

Позже Лукашенко еще раз заявил: "Я ненавижу войну. И наши белорусы войну ненавидят. Мы не хотим войны. Мы хотим мирных переговоров. Но вы держите Володю Зеленского за руки-ноги и не пускаете его за стол переговоров. Это мое убеждение, и было много фактов, которые об этом говорят. Значит, вы хотите войны".

"Мы хотим мира! Слышите, американцы? Мы хотим мира. Дайте команду Зеленскому и сами сядьте за стол переговоров с Путиным, а я рядом сяду", - не может остановиться Лукашенко.

"Очнитесь вы! Только США нужна эта бойня. Только им. Европе не нужна. Потому что, если будет эскалация, Европе будет жарко. Европейцы это понимают, даже англичане это понимают. Тем более украинцы"…