Британская разведка заявила о проблемах с военно-промышленным производством РФ

Производство оружия и оборудования в РФ не соответствует потребностям военно-политического руководства в ресурсах для ведения войны в Украине. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В ведомстве проанализировали заявления высшего руководства РФ по этому поводу.

Так, 9 февраля 2023 года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал увеличить производство танков в России во время посещения Омского завода транспортного машиностроения.

Это последовало за несколькими публичными комментариями президента Путина, который призвал оборонную промышленность лучше поддерживать "специальную военную операцию".

На телевизионной встрече 12 января 2023 года Путин обвинил Дениса Мантурова, вице-премьер-министра, ответственного за оборонную промышленность, в "валянии дурака"; это был один из самых сильных публичных выпадов президента со времени вторжения.

"Высшее российское руководство, вероятно, осознает, что военно-промышленное производство государства становится критически слабым местом, что усугубляется стратегическими и оперативными просчетами, связанными с вторжением в Украину", - говорится в обзоре.

"Производство почти наверняка не соответствует потребностям Министерства обороны России в ресурсах для проведения кампании в Украине и восстановления своих долгосрочных оборонных потребностей", - считает британская разведка.