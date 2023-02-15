Amazon тестирует в Калифорнии беспилотное такси без руля

Работакси компании Zoox, принадлежащей Amazon, одобрили для перевозки пассажиров по дорогам общего пользования в Калифорнии, сообщает The Verge.

В компании утверждают, что это первый случай в истории, когда специально сконструированное роботакси без ручного управления ездит с пассажирами. У разработки Zoox нет руля и педалей.

В отличие от других компаний, которые тестируют роботакси в Калифорнии – Waymo и Cruise, транспорт от Zoox вряд ли можно назвать автомобилем в обычном смысле. В начале февраля Департамент автомобильного транспорта Калифорнии разрешил тестировать роботакси в ограниченной зоне в Фостер-Сити, Калифорния, где находится штаб-квартира компании.

Сейчас роботакси может ездить с максимальной скоростью около 60 км/ч, только по субботам и воскресеньям, в светлое время суток и во время благоприятной погоды.

По словам технического директора Zoox Джесси Левинсона, роботакси не имело никаких проблем во время тестовых двухмильных поездок с пассажирами.