В Беларуси будет создана нацсистема кибербезопасности

Белорусские власти намерены создать национальную систему обеспечения кибербезопасности, предусматривающей «формирование комплексного многоуровневого механизма противодействия кибератакам на государственные органы и организации, критическую информационную инфраструктуру».

В частности, указом №40 от 14 февраля 2023 года, конкретизированы функции и задачи по обеспечению кибербезопасности государственных органов и иных организаций, закреплена персональная ответственность их руководителей, а также определены владельцы критически важных объектов информатизации, обеспечивающие первоочередное создание центров кибербезопасности.