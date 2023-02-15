Последнее обновление: 15.02.2023 13:37

В Беларуси будет создана нацсистема кибербезопасности

Белорусские власти намерены создать национальную систему обеспечения кибербезопасности, предусматривающей «формирование комплексного многоуровневого механизма противодействия кибератакам на государственные органы и организации, критическую информационную инфраструктуру».

В частности, указом №40 от 14 февраля 2023 года, конкретизированы функции и задачи по обеспечению кибербезопасности государственных органов и иных организаций, закреплена персональная ответственность их руководителей, а также определены владельцы критически важных объектов информатизации, обеспечивающие первоочередное создание центров кибербезопасности.



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