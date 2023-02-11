Последнее обновление: 11.02.2023 09:39

Байден посетит Польшу 20-22 февраля

Президент США Джо Байден 20-22 февраля посетит Польшу с визитом, объявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин-Жан Пьер.

Она уточнила, что американский президент встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, с которым обсудит двустороннее сотрудничество и поддержку Украины, а также лидерами "Бухарестской девятки".

"Кроме того, президент Байден выступит с речью по случаю годовщины жестокого и неспровоцированного вторжения России в Украину, рассказывая об этом, как США сплотили мир для поддержки украинского народа в защите свободы и демократии", - добавила пресс-секретарь Белого дома.



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